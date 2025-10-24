羊群變獅群　鄭麗文：不是反咬一口而已

中評社台北10月24日電／鄭麗文當選國民黨主席，即將於11月上任。她在最新專訪中表示，國民黨要由羊群變成獅群，要展現的不是以暴制暴，而是有能力去建立一個讓大家都心悅誠服的新秩序。至於為何不是狼群？因為不是反咬一口而已，也不是對敵人進行殲滅或者是反抗。



中時新聞網報導，鄭麗文23日接受《董事長開講》網路直播節目主持人吳子嘉專訪時表示，大家想要看到強而有力的去對抗民進黨，或者是下架民進黨， 這是一個普遍的心聲。但是為什麼要由羊群變成獅群，而不是狼群？因為我們不是反咬一口而已，也不是對我們敵人進行殲滅或者是反抗。



鄭麗文接著表示，她用獅群來形容是一個王者的概念。獅群應該是在草原上的一個王者，這個王者要主持新的秩序、必須要主持正義，必須要讓草原上的動物心服口服。獅群不是單兵作戰，而是一個團隊，這是獅群的特性。所以國民黨要展現的不是以暴制暴而已，而是我們有能力去建立一個讓大家都心悅誠服的新秩序，這是她對國民黨團隊的期許。



鄭麗文接著指出，這樣的一個王者、一個強者姿態的出現，不是依靠像民進黨硬拗、強取豪奪，甚至無情地輾壓對手，這就不是獅群的作風，這個比較符合國民黨人對自己的一種期許。所以這中間更重要的是，國民黨要一改過去給人家的感覺，不僅是｢溫、良、恭、儉、讓｣，而且是怕事、比較軟弱的，不懂得反抗，所以必須要一改，不是因為仇恨而強悍，而是因為你對心中的信念堅定不移的信心。