美國宣布重啟阿拉斯加油氣開發計劃

中評社北京10月24日電／美國內政部23日宣布在阿拉斯加州開發能源計劃，其中包括開放該州的國家北極野生生物保護區沿海平原，允許在那裡開採石油和天然氣。



新華社報導，內政部在一份新聞公報中宣布，阿拉斯加沿海平原蘊藏著美國最具開發前景但尚未開發的能源資源，對增強國家能源安全具有關鍵作用。內政部決定推翻上屆政府限制在阿拉斯加州開採油氣的政策，允許租賃這塊大約63萬公頃的沿海平原，用於開採油氣。



內政部還宣布，將根據一項土地交換計劃在金科夫與科爾德灣機場之間修建一條長17.7公里的道路，這條路將貫穿伊曾貝克國家野生動物保護區。



另外，內政部頒發了與貫穿阿拉斯加州西北部一條長約340公里道路相關的許可，這條路通往一些尚未開發的礦藏，包括銅、鈷、鎵和鍺。



內政部長道格·伯格姆說：“通過重啟沿海平原（油氣開採項目）和推進重要基礎設施建設，我們正在加強能源獨立、創造就業機會……促進阿拉斯加州的經濟發展。”



據阿拉斯加州媒體報導，美國聯邦政府稱23日為“阿拉斯加日”。當天簽署上述計劃的伯格姆說：“這是我們第一個、但不會是最後一個‘阿拉斯加日’。我們有很多目標要實現，未來有很多事要慶祝。”



不過，一些環保組織和阿拉斯加州原住民團體稱這一天為“阿拉斯加出售日”。

