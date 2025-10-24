日本新首相“鷹派”施政方針引擔憂

中評社北京10月24日電／日本首相高市早苗24日在臨時國會發表就任後首次施政方針演講，其在安全、外交等領域的政策主張展現鮮明的強硬、保守色彩，引發日本輿論廣泛擔憂。



新華社報導，在安全領域，高市表示，將進一步強化日本的防衛體制：把原定2027年度實現的“防衛費佔國內生產總值2%”的目標提前至本年度完成，在2026年年底前修訂《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》和《防衛力量整備計劃》“安保三文件”。



在外交方面，高市稱，將以日美同盟為中心，深化日美韓、日美菲、日美澳印等多邊安全合作，致力於打造“自由開放的印太地區”。她說，中國是日本的重要鄰國，需要構建建設性、穩定性的雙邊關係，但兩國在安全領域仍有一些懸而未決的事項。



在經濟方面，高市提出以“負責任的積極財政”為方針，推動人工智能等產業發展，並通過擴大地方補助和能源補貼等措施支持民生，減輕中低收入群體負擔。



在涉外政策方面，高市表示，將加強政府管理，研究外國人購買土地等制度，讓在日外國人遵守相關規則。



圍繞高市的施政方針，日本多家主要媒體刊發評論表達強烈擔憂。《朝日新聞》報導說，高市在安全、外交、應對外國人等領域的政策具有“強烈鷹派色彩”，意在大幅改變戰後日本發展方向，“這種動向令人強烈憂慮”。



《日本經濟新聞》指出，此次政策調整以進一步增加防衛費為前提，相關政策須在國會開展廣泛細緻的討論。



《每日新聞》認為，這些措施可能導致“專守防衛”原則發生改變，令日本戰後的和平發展道路出現倒退。“一味強調增強防衛能力會使鄰國更加警惕，應通過持續對話來維護和平”。