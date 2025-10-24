酒泉衛星發射中心全力備戰神舟二十一號任務

中評社北京10月24日電／神舟二十一號船箭組合體24日轉運至發射區，計劃近日擇機實施發射。目前，發射場參試各系統狀態良好，酒泉衛星發射中心科研人員全力以赴備戰神舟二十一號任務。



新華社報導，“船箭組合體垂直轉運至發射區以後，我們會對火箭和飛船進行功能檢查，組織參加任務的各系統進行全系統發射演練和全區合練，之後實施火箭推進劑加注，按計劃實施點火發射。”酒泉衛星發射中心趙磊說。



酒泉衛星發射中心是中國組建最早的綜合性航天發射場，也是中國目前唯一的載人航天發射場，神舟一號至今的所有神舟飛船均從這裡發射升空。



相比神舟二十號任務，火箭系統這次有多項技術狀態變化。發射場針對這些變化進行了充分的驗證考核，確保火箭不帶任何隱患上天。為提升發射效能，發射場還運用大數據、構建數智網等手段，在任務綜合保障、態勢推送、進程管控、資源調配等方面提質增效。



據介紹，火箭、飛船進場後，發射場按計劃開展了產品總裝、分系統和總檢查測試，對各分系統間進行了聯調聯試。目前，發射場參試各系統狀態良好。



針對秋冬換季期大風揚沙天氣多和高空風速偏大的特點，發射場充分發揮氣象保障效能，加強天氣會商，精密監測、精準預報、精細保障，為關鍵節點指揮決策提供有力支撐。



同時，發射場還就可能遇到的低溫、季節性大風、沙塵等極端天氣，從塔架密封、空調保障等方面制定了針對性措施，為飛船、火箭提供最好的服務保障，確保遇到突發情況也能夠從容應對。



臨射應急保障、消防、醫療等多支保障分隊針對這次任務特點開展了多輪演練，為神舟二十一號任務提供及時、可靠、全方位的支持。