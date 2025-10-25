蘭德倡美為中國尋求逐步統一途徑創最大激勵

蘭德集團“穩定美中競爭”研究報告提出，美國應發揮影響力限制台方破壞美國倡導的現狀的活動 中評社華盛頓10月24日電（記者 余東暉）美國知名智庫蘭德集團在其最新一份“穩定美中競爭”的研究報告中提出，穩定危險的台灣問題應著重於華盛頓為北京尋求逐步實現中國統一終極目標的途徑創造最大化激勵。這份報告甚至提出“更大膽”的建議：美國應當利用其對台承諾產生的影響力，限制台灣方面破壞美國所倡導的現狀的活動，以免加劇兩岸緊張關係，破壞台海安全。



這份美國智庫關於台灣問題的研究報告口风有所變化，顯得更加平衡。近年來多數美國智庫關於台灣的研究報告大多偏向強調對台承諾，威懾中國大陸，但近期有更多主張軍事克制的智庫發聲，希望美國在處理台灣問題時不要只專注於軍事威懾，也要加強政治保證，以免刺激北京動武。蘭德的這份報告也體現了這個風向。



這份由蘭德集團研究人員馬扎爾（Michael Mazarr）、克里根（Amanda Kerrigan）、萊南（Benjamin Lenain）合作撰寫的研究報告表示，其穩定台灣問題的成功理論側重於“最大限度地激勵北京採取漸進式策略來實現其統一的最終目標”。根據這一理論，短期和中期穩定努力的重點必須是：一，盡可能保持中國大陸動武前景的危險性和不確定性；二，避免可能迫使北京採取軍事行動的明顯挑釁行為；三，盡可能多地提供政治保證，使北京能夠安心地採取耐心應對的方式；四，降低發生意外軍事對抗或事故的風險；五，建立政治和軍事溝通機制，以應對持續存在的分歧和危機風險。



以該理論為指導，報告提出了三類有助於穩定美中在台灣問題上對立的方案：政治聲明和保證、短期措施以及更大膽的後續實施步驟。報告說，由於台灣問題本質上是政治問題，因此實施政治聲明和保證，對於促進其他兩類行動至關重要。



在廣泛的政治和戰略信號方面，這個報告提出以下三點建議：



一，美中兩國應交換一系列信號，旨在建立信任，確保雙方近期均無意徹底顛覆現狀。這包括就避免衝突所需的願景發表聲明，以及就雙方承諾遵守的廣泛穩定原則達成一致。例如，美國可以聲明其“不支持台灣獨立，不尋求海峽兩岸永久分離，也不反對和平統一”。中國可以重申和平統一是首選方案，並闡述可能實現和平統一的有說服力的途徑，並澄清衹有在《反分裂國家法》規定的最極端情況下，才使用武力。

