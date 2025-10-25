兩岸學者議台灣光復歷史坐標　展望統一前景

兩岸學者在“從台灣光復到民族復興”圓桌對話上發言（中評社 海涵攝） 中評社北京10月25日電（記者 海涵 陳思遠）23日，在“兩岸關係新形勢”學術研討會暨清華兩岸論壇尾聲，兩岸學者就“從台灣光復到民族復興”主題展開圓桌對話，從歷史、經濟、政治、全球化等視角闡釋台灣光復的當代意義與民族復興的內在聯繫。



台灣學者明確指出，1945年10月25日的台灣光復，標誌著台灣從日本殖民統治中解放，重新回到祖國的懷抱。從百年歷史的縱深來看，中國從積貧積弱走向與西方平起平坐乃至部分超越，是一條艱難而輝煌的復興之路。台灣的光復不僅是二戰勝利的重要成果，更是中華民族整體由屈辱走向自強的重要象徵。面對當前兩岸關係，學者呼籲應保持耐心與信心，沒有人希望看到戰爭，和平統一是共同願望，需通過持續融合、互助發展，逐步推動兩岸關係走向全面和平統一，最終實現中華民族偉大復興。



廈門大學台灣研究院學術委員會主任、教授劉國深由台灣光復談到台灣要往何處去。他指出，應從整個國家大局的角度出發考慮台灣問題。如果台灣問題沒有得到妥善解決，這一定是兩岸中國人共同的苦難。因此，我們要找尋的答案是：中國人要走什麼道路、要過什麼樣的生活。他指出，那些說“台灣何時回歸”的論點是有問題的，因為台灣早已回歸。如今，兩岸處於同一個國家、同一塊版圖，且中華民族到了從未有過的、如此接近偉大復興的時刻。在這樣好的條件下，我們不要糾結在“台獨”問題上，因為“台獨”是不可能的、是假議題。反對分裂，維護二戰後的勝利果實，讓中國人民過上更加美好的生活，這是今天我們要思考的問題。

