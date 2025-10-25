仇長根語中評：統一事業將會更積極有力推進

仇長根（中評社 海涵攝） 中評社北京10月25日電（記者 海涵）華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根24日就二十屆四中全會公報涉台內容接受中評社記者採訪。他指出，兩岸統一事業正進入一個新征程、新階段，從戰略布局到具體實踐，都將會有更積極、更有力地推進。



二十屆四中全會公報明確提出“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”，引發關注。這一表述，與習近平總書記10月19日電賀鄭麗文當選中國國民黨主席指出的“促進共同發展，推進國家統一”相呼應。幾天內兩次表態，有何深刻意涵？



仇長根認為，這兩次重要表態，充明表明在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，解決台灣問題、實現祖國統一，理所當然，也迫切需要被提升到更加突出的戰略位置；同時，彰顯了大陸對解決台灣問題越來越重視和推進祖國統一的堅定決心，意味著兩岸統一事業正進入一個新征程、新階段，從戰略布局到具體實踐，都將會有更積極、更有力地推進。



仇長根分析，公報提出“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”，習總書記電賀鄭麗文當選中國國民黨主席時亦指出“促進共同發展，推進國家統一”。這兩次重要表態從字面看是相呼應的，而深刻意涵則在於，把握時代機遇，兩岸共謀發展，共推祖國統一。因此，兩次表態將為國家發展和兩岸關係帶來深遠的影響。



仇長根認為，鄭麗文在復電中有三點值得後續觀察：一是，鄭指出“兩黨在堅持‘九二共識’、反對‘台獨’的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展”。二是，鄭強調“兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族”“為民族復興開辟宏偉前程”。三是，鄭表示“兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定”。這三個“關鍵詞”與大陸堅持“九二共識”的共同政治基礎、“兩岸一家親”的理念、“中華民族偉大復興”的目標，是相互融通、高度契合的，這既是國民黨的政治責任，也是順應歷史大勢的必然選擇。這三個“關鍵詞”也必將獲得越來越多台灣民眾的認可。