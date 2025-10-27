王海良語中評：推進統一大業的進程已經過半

王海良（中評社圖片） 中評社北京10月25日電（記者 海涵）上海東亞研究所所長王海良24日就中共二十屆四中全會公報涉台內容接受中評社記者採訪時指出，推進祖國統一大業的時與勢清晰可見，這個進程到今天已取得豐碩成果，在進程上可以說已經過半，即今天到實現統一的那一天，時間一定短於從1979年《告台灣同胞書》發表至今的時間。



中共二十屆四中全會公報所提出的“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”。王海良分析，這個提法首先有高度，體現在“祖國統一大業”上——“祖國”“統一”“大業”這三個詞都在時空上或歷史地位上有頂格的分量，展現了中共中央的高度、視野和雄心。至於“兩岸關係和平發展”，這不是新提法，也沒有新意涵，仍舊表達了不願讓兩岸關係走向顛簸動蕩、危機四伏乃至瀕臨戰爭，而要讓兩岸關係在和平狀態下向前發展。所以，這裡使用了兩次“推進”，表示要主觀努力、積極作為。



王海良認為，與之相較，10月19日習近平總書記賀鄭麗文當選中國國民黨主席指出的“促進共同發展，推進國家統一”，則略微降低了高度，更有針對中國國民黨特定情況的意味。一是“共同發展”代替了“和平發展”，前者指的是兩岸經濟社會的發展，不具政治意涵；後者指的是兩岸關係，政治意涵突出。二是“國家統一”與“祖國統一”稍有差異，“國家”的重心在國家建構、國家機器、政權架構、政治建構上，而中國共產黨和中國國民黨兩黨名稱都冠以“中國”，兩黨共同推進的統一就是再造政權的統一。這恐怕也是民進黨、民眾黨等台灣政黨既不用“中國”、也不加“台灣”的原因。“祖國”的重心則在民族共同體、民族感情、民族團結上，不分族群、黨派、團體等。所以總是把“祖國統一”與“大業”並用，而“國家統一”與“事業”並用，個中差異不言自明。



以上兩件事合起來看，是否意味著國家統一事業進入了新征程、新階段？王海良指出，既然用一再使用“推進”一詞，那就要向前邁進，不會停留在原地或繼續維持現狀。“至於新征程、新階段，我看還不好說，因為四中全會的主要任務在經濟建設上，統一事業進入新征程、新階段還是要看下次黨的全國代表大會即‘二十一大’及其政治報告。”

