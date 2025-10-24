高市早苗施政演講三問

中評社北京10月24日電／據新華社：日本首相高市早苗24日在臨時國會發表就任後首次施政方針演講，演講圍繞外交、安全、經濟等政策展開，帶有鮮明的強硬、保守色彩。她講了哪些內容？落實難度大嗎？支持率預期如何？



高市講了什麼



在外交方面，高市在演講中強調，“日美同盟是日本外交與安全保障的核心”，將在日美韓、日美菲、日美澳印等多邊框架下深化合作，打造“自由開放的印太地區”。她同時表示，中國是日本的重要鄰國，需要構建建設性、穩定性的雙邊關係，但兩國在安全領域仍有一些懸而未決的事項。



在安全領域，高市提出要進一步增加防衛費，將原定於2027年度實現的“防衛費佔國內生產總值2%”的目標提前至本年度完成，在2026年年底前修訂《國家安全保障戰略》等“安保三文件”。她還稱將加強防衛產業並改善自衛官待遇。



在經濟方面，高市稱將實行“負責任的積極財政”，重點應對物價上漲。她還表示，將設立討論機制，推進稅制與社會保障一體化改革，減輕中低收入群體負擔。在涉外政策方面，高市稱，部分在日外國人的違法和違規行為引發社會不安，政府將強化管理統籌，完善相關制度。



《朝日新聞》報導說，高市在安全、外交、應對外國人等領域的政策具有“強烈鷹派色彩”，意在大幅改變戰後日本發展方向，“這種動向令人強烈憂慮”。

