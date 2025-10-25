穆迪將法國主權信用評級展望下調至負面

中評社北京10月25日電／國際信用評級機構穆迪24日發佈報告，維持法國主權信用Aa3評級，但將評級展望從“穩定”下調至“負面”。



新華社報導，穆迪是近期第三家調整法國主權信用評級的主要國際評級機構。此前，惠譽和標準普爾均將法國主權信用評級下調一級至“A+”，評級展望為“穩定”。



穆迪在報告中表示，下調評級展望反映法國機構和治理能力進一步削弱以及結構性改革出現倒退的風險。報告認為法國“政治格局長期分裂”可能影響國家機構正常運作，同時警告法國財政赤字規模將在更長時期內維持高位。



法國經濟與財政部長羅蘭·萊斯屈爾當天在一份聲明中表示，穆迪的決定表明“法國絕對有必要在財政預算上達成妥協”，政府將堅持實現2025年財政赤字佔國內生產總值（GDP）5.4%的目標，並力爭到2029年將赤字比例降至GDP的3%以內。



國際貨幣基金組織15日發佈的報告則顯示，若政策不作調整，受公共債務利息支出顯著上升影響，法國財政赤字率預計將在2026年擴大至5.8%，2027年和2028年進一步擴大至6.2%，並在2029年和2030年維持在約6.3%的水平。



目前，法國2026年度財政法案仍在國民議會審議。該法案將在為期約70天的討論後，由議會兩院投票表決是否通過。