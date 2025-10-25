設立台灣光復紀念日招待會在京舉行

中共中央台辦、國務院台辦在釣魚台國賓館舉辦設立台灣光復紀念日招待會（中評社 林艷攝） 中評社北京10月25日電（記者 林艷）今天是首個法定台灣光復紀念日，中共中央台辦、國務院台辦25日中午在釣魚台國賓館舉辦設立台灣光復紀念日招待會，參加今天上午紀念台灣光復80周年大會的台灣各界嘉賓、大陸有關方面代表人士出席。



台灣光復是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女共同的民族記憶。10月24日，十四屆全國人大常委會第十八次會議作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在招待會上致辭時表示，由習近平總書記親自決策，全國人大常委會嚴格履行法定程序，審議通過相關決定，在台灣光復80周年之際以國家名義設立台灣光復紀念日，充分體現了人民的意願和國家的意志。設立台灣光復紀念日，是我們銘記歷史、緬懷先烈的重要舉措；是我們維護一個中國原則、反對“台獨”分裂和外來干涉的有力行動；是我們堅定支持愛國統一力量的具體體現。我們有能力挫敗“台獨”分裂，推動兩岸關係和平發展；有深化兩岸交流合作，鑄牢中華民族共同體堅定意志；有信心推進祖國統一大業，增進台灣同胞利益福祉；有底氣應對各種挑戰，實現中華民族偉大復興。

