台灣光復節　鄭麗文斥民進黨論調荒謬愚昧

中評社台北10月25日電／今為台灣光復節，國民黨主席當選人鄭麗文表示，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復。八年抗戰是人類歷史上最艱苦卓絕的戰爭之一。“時代的重擔如今落到了我們的肩頭，我們要讓台灣這片土地成為區域穩定的捍衛者、成為世界和平的締造者。”



鄭麗文表示，抗戰的勝利，不僅是中華民族命運的轉折，更改變了亞洲的歷史走向。抗戰的勝利讓亞洲各國從日本軍國主義的鐵蹄下解脫、不再受到戰火的蹂躪；西方帝國主義在亞洲的殖民壓迫，也在二戰結束後宣告終結。可以說，抗戰暨二戰勝利不僅是邁向世界和平的起點，更是亞洲人民反殖民、反軍國主義的重要里程碑。



鄭麗文提到，曾參與二戰的英國陸軍退役上尉費茲派翠克（Gerald Fitzpatrick）說過，“餘生是中華民國國軍給的”，他生前出版了《Chinese Save Brits-in Burma (Battle of Yenangyaung)》（仁安羌之役：中國人救了英國人）等多本書籍，詳述英軍於1942年4月在緬甸仁安羌遭日軍包圍，在彈盡援絕之際終於被中國遠征軍解救的“仁安羌大捷”歷史見證。英國牛津大學教授芮納‧米德也在“被遺忘的盟友”一書中指出，正是這個“貧窮、低度開發的國家”孤軍奮戰4年，牽制住日本80萬雄師勁旅；才使同盟國的作戰節節勝利，在歐亞戰場同時反攻。



鄭麗文指出，台灣的抗日，早在1895年便已開始。丘逢甲、劉永福、林少貓、簡大獅、莫那魯道、余清芳等志士前仆後繼；八年抗戰期間更有李友邦、翁俊明、林正亨等人紛紛投身抗戰。這些昂揚不屈的戰士都是時代的縮影，標誌著台灣不願向殖民者屈服、始終與中華民族同呼吸、共命運。



鄭麗文表示，經歷八年的血戰，中華民族才從乙未割台的恥辱中走出，台灣才終於擺脫了被殖民的命運。1943年11月，我國及美、英三國領袖在開羅舉行會議，發表了歷史性的“開羅宣言”，明定“日本應該將竊自中國的領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島歸還中華民國同時要求日本無條件投降。1945年7月26日，我國及英、美再度聯合發布“波茨坦公告”，明確指出“‘開羅宣言’之條件必將實施”，日本即在8月15日宣布接受“波茨坦公告”，無條件投降，並於9月2日正式簽署“日本降書”，白紙黑字的接受了“波茨坦公告”的內容。

