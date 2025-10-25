台灣光復80周年台無官方紀念活動　馬批荒唐

中評社台北10月25日電／今天是台灣光復80周年紀念日，馬英九表示，中華民族對抗日本侵略勝利。兩岸的中國人都必須記取抗戰勝利與台灣光復帶給我們的歷史教訓。



馬英九表示，這是所有台灣人都應該銘記於心的一段歷史，因為沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，“中華民國”就沒有現在的和平與繁榮。



馬英九說明，清光緒20年（1894年）中日爆發甲午戰爭，清廷戰敗，1895年4月17日被迫簽訂“馬關條約”，割讓台灣、澎湖群島予日本。消息傳來，台灣抗日志士丘逢甲椎心泣血，寫下“宰相有權能割地，孤臣無力可回天”的警句。苗栗客家人，羅福星，更是組織抗日失事，從容就義的烈士。民國20年（1931年）9月18日，日本發動“九一八事變”，強占我東北三省；民國26年（1937年）7月7日，日本再發動“盧溝橋事變”，覬覦華北，此時全國軍民已忍無可忍。蔣中正委員長乃宣示，“人不分男女老幼，地不分東西南北”，為中華民族的存亡絕續，全面抗戰。



馬英九指出，這是中華民族歷史上，規模最大、死傷最多、影響最深的一場民族禦侮聖戰。在中華民族精誠團結下，歷經八年抗戰，終於在民國34年（1945年）8月15日，日本天皇宣布無條件投降。在日本投降之前，台灣光復，回歸中國（中華民國），是透過一步步的努力，並經過國際上大國的認證。



馬英九說明，民國32年（1943年）11月23日，蔣中正委員長以中國戰區最高統帥身分，應邀至埃及參加開羅會議。11月26日與美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾商定開羅宣言，三國在12月1日同時對外公布，明定“日本竊自中國的領土，如東三省、台灣與澎湖列島，必須歸還中華民國。民國34年（1945年）7月26日，中、美、英發布“波茨坦公告”向日本招降，其中第8條也規定：“開羅宣言之條件必須實施”。9月2日，日本在美國戰艦密蘇里號上，簽署降書，接受波茨坦公告，正式向盟軍無條件投降。在華日軍並先後於同年9月9日在南京，10月25日在台北，向國軍投降。

