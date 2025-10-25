前藍委析鄭麗文新人事：上溯連戰破冰之旅

中評社台北10月25日電／國民黨主席當選人鄭麗文昨(24)再公布新人事，副主席新增張榮恭、蕭旭岑，副祕書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲。前國民黨“立委”陳學聖認為，張榮恭、蕭旭岑出任副主席，就知道兩岸路線將上溯到20多年前連戰破冰之旅，“路線很清晰”。



中時新聞網報導，陳學聖昨在臉書表示，鄭麗文公布連系張榮恭、馬系蕭旭岑出任國民黨副主席，再加上吳敦義愛將李哲華掌組發會主委，很明顯看到鄭麗文集體領導時代到來；陳說這是鄭麗文必然的抉擇，因其竄得太快，不像歷任黨主席資歷完整，從政夠久，早有自己兵馬，鄭的崛起，來自不同的勢力，選後也必須有所安排。



“我不擔心這會是政治分贓”，陳學聖表示，已公布的4位副主席不管是本人，或後面代表的政治重要人物，都曾經有過風華，也不會再意圖踏入更高的政治競爭，他們會再涉入黨務，絕對是理想大過一切；陳認為，除了要2028國民黨重返執政，但更重要的是，兩岸的穩定與和平，所以看到張榮恭、蕭旭岑出任副主席，就知道兩岸路線將上溯到20多年前連戰破冰之旅，之後的馬習會，再加上鄭麗文選舉的主張，不會覺得陌生，而且似乎是一脈在相傳，路線很清晰。



陳學聖強調，這些政壇重要大老不會再選舉，他們心中擘劃的是更大的願景，看的會是歷史的長河，想的是春秋大筆的定位，“這絕對是好事”；不過陳認為，在深化理想的過程，常常會與現實的選舉強烈衝突，國民黨論述的理想能否呼應到民眾心中的繫念，這是此時艱難的挑戰，特別是在第一線選舉的政治人物，感觸會最敏銳，他們要的是先選上，先活下來，如何與理想派磨合，是鄭麗文非常重要的功課。