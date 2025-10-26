台灣同胞抗日史實展在京開幕 再現崢嶸歷史

《不屈的寶島 丹心向祖國——台灣同胞抗日史實展》開幕式現場（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京10月26日電（實習記者 葉佳怡）為紀念台灣光復80周年，10月25日下午，《不屈的寶島 丹心向祖國——台灣同胞抗日史實展》在中國人民抗日戰爭紀念館隆重開幕。



台盟中央、全國台聯、北京市委宣傳部、北京市台辦、台盟北京市委會、北京市台聯相關負責同志和在京台胞代表、首都各界代表等100餘人參加揭幕活動並參觀展覽。



展覽共展出珍貴歷史圖片387張、文物453件，分“吾土吾民 台灣是中國的一部分”“寶島悲歌 台灣被日本強行侵占及殖民統治”“奮起反抗 兩岸同胞掀起抗日鬥爭高潮”“堅韌不屈 台灣同胞頑強反抗侵略壓迫”“共禦外侮 台灣抗日鬥爭匯入全民族抗戰洪流”“台灣光復 中華民族取得抗日戰爭的偉大勝利”六個部分，全景式再現了台灣同胞反抗日本殖民統治長達50年英勇不屈鬥爭的光輝歷史，將作為基本陳列的重要組成部分長期展出。



館方相關同志表示，六個部分展覽主要有以下特點，一是突出展示台灣自古以來是中國領土的相關史實，以及中國歷代對台灣進行有效治理和管轄的內容。二是突出展示中國共產黨自成立以來始終高度關注台灣的前途命運，支持和推動台灣革命鬥爭的內容。三是突出展示在中國共產黨倡導並推動建立的抗日民族統一戰線旗幟下，台灣抗日鬥爭匯入全民族抗戰的洪流，兩岸同胞攜手共同抗擊日本侵略的內容。



台胞鈕則堅表示，炎黃子孫不忘本，兩岸兄弟一家親，青年應該知道兩岸永遠同宗同源的事實。在過去最艱難的時候，無論是正面戰場，還是隱蔽戰場，我們中國人不分男女老少、天南地北，始終同仇敵愾抵禦外敵入侵，實現中華民族偉大勝利。通過設立展覽館，公開、發揚這段歷史，有助我們時刻警醒，並銘記定要讓祖國更加強大。



台青湯雯喻表示，希望更多台灣島內的年輕人多瞭解歷史，明白我們從哪來、要往哪裡去。希望兩岸的同胞相互熟悉、相互瞭解，真正做到銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平，共同開創更加美好的未來。