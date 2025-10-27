社評：港來屆立選 展新世代新面孔新氣象

中評社香港10月27日電（評論員 陳倩羚）10月24日，於今年12月7日舉行的香港第八屆立法會換屆選舉正式展開提名期。早在提名期以前，已有不少現任資深議員宣布不競逐連任，表示希望交棒予年輕新血。提名期首日，選舉事務處接獲的23份提名名單中，衹有13份為現任議員，從中也可折射出來屆立法會將出現不少新面孔。我們樂見，第八屆立法會選舉目前所展示出來的新氣象，相信伴隨新老接替，注入更多新元素、新活力的新一屆立法會議員，必能進一步提升整體的問政議政能力，並能更全面廣泛地充分反映全體香港市民的心聲。



第一，立法會內的新老交棒，不僅能令有志為香港服務的年輕人獲得更廣闊的平台、盡情發揮所長，同時也能令社會上更多年輕人的聲音被聽到與重視。



距今年立法會提名期展開約一個月前，現年已74歲的立法會主席梁君彥，便以意欲退休為由宣布放棄連任。隨後，再有馬逢國、張宇人等多名年屆高齡的立法會議員宣布退選，展現出交棒予年輕世代的強烈信號。第七屆立法會議員的平均年齡為55歲，雖然已較第六屆立法會略微下降3歲，但仍反映其不足以充分代表年輕人的心聲。資深議員從事議會工作多年，其經驗與歷練當然是寶貴的財富，值得年輕人借鑒與學習；但年輕人若不能獲得實戰機會，親力親為從事議會工作，香港也很難培養出下一代更優秀的政治人才。因此，這群毅然選擇退下火線的資深議員，確實在這個關鍵時刻，展示出難得的不戀棧權力、以大局為先的高風亮節風骨，值得香港社會予以肯定。我們認為，經由這次主動推進的新老接替，香港政治參與的年輕化趨勢，必能先從議會展開，繼而進一步延伸至全社會。

