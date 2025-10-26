王滬寧：和平統一後有七個“更好”

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧發表講話（中評社 林艶攝） 中評社北京10月26日電（記者 林艶）10月25日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席在京召開的紀念台灣光復80周年大會並講話。王滬寧表示，以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利，將堅持和平統一、一國兩制方針，但絕不會為各種形式的“台獨”分裂活動留下任何空間。他指出，中華民族偉大復興勢不可擋，祖國完全統一必定實現。和平統一後，有強大祖國作後盾，台灣經濟社會發展、能源供應保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活會更好。



王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上的重要講話精神，廣泛團結凝聚海內外中華兒女，同憶歷史、捍衛成果、守護家園、共創未來，共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。



王滬寧表示，抗戰勝利、台灣光復是全民族的偉大勝利，是中國人民和中華民族共同的偉大榮光。黨和國家設立“台灣光復紀念日”，展示了全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場，反映了包括台灣同胞在內的海內外中華兒女的共同願望，彰顯了中國共產黨堅定不移擔當歷史任務、矢志不渝實現祖國完全統一的堅強意志，鞏固了國際社會堅持世界上衹有一個中國、台灣是中國不可分割一部分的普遍共識，必將激勵兩岸同胞繼承和發揚愛國主義傳統、偉大抗戰精神，為實現祖國完全統一、中華民族偉大復興而共同奮鬥。



王滬寧表示，在這銘記歷史、共創未來的重要時刻，兩岸同胞要共同擔負起弘揚以愛國主義為核心的民族精神的歷史責任、守護中華民族共同家園的歷史責任、推動兩岸關係和平發展的歷史責任、實現中華民族偉大復興的歷史責任。



王滬寧指出，我們要站在歷史正確一邊，站在中華民族整體利益和長遠發展一邊，萬眾一心，眾志成城，共同推進祖國統一大業。



第一，堅持一個中國原則和“九二共識”，共護抗戰勝利重大成果。王滬寧指出，大陸和台灣同屬一個中國，歷史經緯清晰，法理事實清楚。一個中國原則，絕不容忍“台獨”分裂。“台獨”分裂勢力及其行徑，害的是廣大台灣同胞，損的是全民族利益，必遭歷史審判。國家主權和領土完整絕不可分割，國家分裂的歷史悲劇絕不能重演。一個中國原則絕不容忍外來幹涉。任何人、任何勢力妄圖幹涉中國內政、歪曲挑戰聯大第2758號決議，都絕不會得逞。



第二，堅持深化兩岸交流融合，共鑄中華民族共同體意識。王滬寧表示，兩岸同胞血脈相連、骨肉相親，理應常來常往、交流交心、共通共融、走近走親。任何時候都不應受到幹擾，任何勢力都不能把我們分割。深化兩岸交流融合，是維護兩岸和平穩定、實現兩岸繁榮發展、增進兩岸同胞利益福祉、促進兩岸同胞心靈契合的必然選擇和長遠之策。



王滬寧強調，我們秉持“兩岸一家親”理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，率先同台灣同胞分享祖國大陸發展進步成果，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。我們歡迎廣大台胞台企來大陸發展，將更廣泛傾聽聲音，更細致滿足需求，讓台灣同胞利益更多、福祉更實，讓一家人溫馨和睦、其樂融融。



第三，堅持維護中華民族整體利益，共享祖國統一美好前景。解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。我們將堅持和平統一、一國兩制方針，願意在一個中國和“九二共識”的基礎上，同台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。



王滬寧指出，我們會充分考慮台灣現實情況，會充分照顧到台灣同胞利益和感情，但絕不會為各種形式的“台獨”分裂活動留下任何空間。和平統一後，有強大祖國作後盾，台灣經濟發展會更好，能源供應保障會更好，基礎設施建設會更好，安全保障會更好，對外交往會更好，台灣同胞民生福祉會更好，精神文化生活會更好。台灣同胞將同大陸同胞一道，共享我們偉大祖國的尊嚴和榮耀，迎來繁榮穩定的光明未來。

