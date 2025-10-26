宋濤：不容許干擾、遲滯統一進程

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤致辭（中評社 林艶攝） 中評社北京10月26日電（記者 林艶）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤25日中午出席在釣魚台國賓館舉辦的設立台灣光復紀念日招待會並致辭表示，設立台灣光復紀念日，既是銘記歷史、緬懷先烈的重要舉措，也是維護一個中國原則、反對“台獨”分裂和外來干涉的有力行動，更是堅定支持愛國統一力量的具體體現。他也指出，有能力挫敗“台獨”分裂，推動兩岸關係和平發展，不容許任何人、任何勢力干擾、遲滯祖國統一進程。他強調，我們追求的國家統一不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞心靈的契合。



全國人大常委會於10月24日審議通過決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日。宋濤指出，近年來，全國人大代表、全國政協委員和很多致力於祖國統一事業的台灣同胞，多次提出建議，希望設立台灣光復紀念日，並在國家層面舉行紀念活動。中共中央對此高度重視，習近平總書記親自決策，全國人大常委會嚴格履行法定程序，審議通過相關決定，以國家名義設立台灣光復紀念日。這既是人民的呼聲，也是國家的意志，必將激勵全體中華兒女銘記歷史，開創未來，弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神，為祖國統一民族復興而團結奮鬥。



宋濤表示，設立台灣光復紀念日，是銘記歷史、緬懷先烈的重要舉措。馬關條約簽訂後，台灣同胞為反抗日本殖民統治進行了可歌可泣的英勇鬥爭。無數仁人志士用血肉之軀譜寫了彪炳史册的民族精神。全面抗戰爆發後，數萬名台灣同胞跨海而來，同大陸同胞並肩戰鬥，最終贏得了抗日戰爭勝利和台灣光復。我們以國家名義設立台灣光復紀念日，就是要銘記共同的民族歷史記憶，引導兩岸同胞樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀，增強愛國主義精神和民族自豪感，共同捍衛國家主權和領土完整，堅定守護中華民族共同家園。



宋濤表示，設立台灣光復紀念日，是維護一個中國原則、反對“台獨”分裂和外來干涉的有力行動。民進黨當局頑固謀“獨”挑釁，歪曲抗戰歷史真相，否定抗戰勝利成果，炮製宣揚“台獨”史觀，大搞“去中國化”。美國夥同盟友歪曲挑戰聯大第2758號決議，翻炒“台灣地位未定”的謬論，公然挑戰一個中國原則。我們設立紀念日就是要堅決挫敗“台獨”分裂和外來干涉圖謀，有力彰顯台灣是中國一部分。中國對台灣的主權具有無可辯駁的歷史和法理依據，清晰釋放“‘台獨′分裂必遭失敗，外來干涉不會得逞，祖國必須統一，也必然統一”的時代強音。

