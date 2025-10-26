兩岸各界答中評談設立台灣光復紀念日意義

北京大學台灣研究院院長李義虎（中評社 林艶攝） 中評社北京10月26日電（記者 林艶）全國人大常委會於10月24日審議通過決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日。昨天上午，多位在京參加紀念台灣光復80週年大會的兩岸各界嘉賓接受中評社記者採訪表示，設立台灣光復紀念日意義重大。



北京大學台灣研究院院長李義虎對中評社記者表示，台灣光復紀念日自此成為一個全國性節日，是一個特別值得紀念的日子，值得兩岸同胞、全體華人來共同紀念。他認為，將其設為法定節日，不僅對表明國家主權和領土完整、台灣是中國不可分割一部分具有重大意義，對兩岸同胞強化應有歷史記憶並進行正確的歷史敘事也具有重大意義。他指出，應把抗日戰爭勝利和台灣光復的連帶關係敘述清楚，尤其是要把內在邏輯揭示出來，因為台灣光復是中國人民抗日戰爭最主要的成果之一。



北京大學國家發展研究院名譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫對中評社記者表示，台灣是我們祖國統一的最後一個板塊，希望通過這樣的紀念，讓台灣同胞更加清晰地認識到，台灣是中國的一部分，也讓世界瞭解到台灣是中國不可分割的一部分。



全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏和中評社記者分享了設立台灣光復紀念日幕後的故事，他說9月4日他與洪秀柱主席、吳成典主席等在參加王滬寧主席的會見時，吳成典主席提議是否有可能將台灣光復紀念日設定為國家重要的紀念節日，王滬寧主席和宋濤主任都認為該提議很好，於是他們當即在觀察者雜誌紀欣主編的草擬下簽署了聯署書。令其沒有想到的是我們國家的體制這麼高效，竟能在這麼短時間內就通過了。對此，他表示能參與其中非常開心，與有榮焉。他也認為，兩岸同胞應該銘記歷史，不忘初心，共同攜手奮進，為中華民族偉大復興貢獻自己的力量。

