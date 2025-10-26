中評花絮：台灣光復紀念日紀念封大受歡迎

台灣光復紀念日紀念封（中評社 林艶攝） 中評社北京10月26日電（記者 林艶）10月25日是首個法定的台灣光復紀念日，兩岸三地媒體記者在前往人民大會堂採訪紀念台灣光復80週年活動的路上，收到了一份特別的“紀念禮物”——一枚由中共中央台灣工作辦公室監制的台灣光復紀念日紀念封。



十四屆全國人大常委會第十八次會議10月24日經表決，通過了關於設立台灣光複紀念日的決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光複紀念日，并規定國家通過多種形式舉行紀念活動。為了紀念這個特別的日子，中國集郵有限公司特別發行了一枚紀念封，而媒體記者們在當天早上9點發行前搶先看。



昨天中午，在採訪完釣魚台國賓館舉辦的設立台灣光複紀念日招待會後，不少媒體記者特別到郵局服務點加購紀念封並蓋上當天的郵戳。現場吸引了不少人，有前來參與的嘉賓更是一次性拿下200個紀念封，打算與親朋好友分享這個具有紀念意義的特別禮物。



中評社記者看到，紀念封上除了有“台灣光復紀念日”字樣外，還寫著時間年號“1949.10.25”“2025.10.25”，右上角則貼有《長城》專用郵票，一旁“祖國必須統一 也必然統一”這11個字在紅底背景的映襯下顯得格外搶眼。



紀念封的背面則寫著兩段文字：1949年10月25日，台灣光復，重回祖國懷抱。台灣光複是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，是中國政府恢複對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女共同的民族記憶。

