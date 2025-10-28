劉相平答中評：以主動姿態探國家統一路徑

南京大學台灣研究所所長劉相平（資料圖） 中評社北京10月28日電（記者 陳思遠）10月23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。其中，“促進兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”的表述引發關注。南京大學台灣研究所所長劉相平指出，構建“兩岸命運共同體”是實現祖國和平統一的需要，製造業升級、科技創新、內需擴大、區域協調等領域，為兩岸合作開辟了廣闊空間。劉相平呼籲台灣主動融入國家“十五五”發展進程，共同推動兩岸融合發展邁向新台階。



劉相平指出，公報中明確“以歷史主動精神克難關、戰風險、迎挑戰，集中力量辦好自己的事，續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章，奮力開創中國式現代化建設新局面”，在此宏觀戰略下，台灣問題的處理需遵循雙重導向：一方面，台灣問題不能給社會長期穩定拖後腿；另一方面，要積極引導台灣為經濟快速發展增添正向助力。其中，“以歷史主動精神”首次在黨的重要文件中出現，因此，需以更積極主動的姿態，探索一條邁向國家完全統一的新路徑，而非被動受制於歷史框架。



他分析，目前全會公報對“港澳台”論述不多，但其中蘊含的政策方向與戰略思維引發深入解讀。公報提及“促進香港、澳門長期繁榮穩定”，其深層意涵在於確保“一國兩制”實踐行穩致遠、不變形不走樣，從而為未來構建“一國兩制”的台灣方案提供現實可行的借鑒。“推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業”的表述說明，實現和平統一仍是明確目標。



劉相平表示，全會公報中從“祖國統一”躍升至“推動構建人類命運共同體”的論述，表明推動國家祖國統一大業有全球性的價值和意義。構建“兩岸命運共同體”是實現祖國統一大業的需要，同時也為構建“人類命運共同體”提供生動樣本。兩岸同胞在構建“兩岸命運共同體”的過程中，需要在政治、經濟、社會、文化等各領域進行全方位的坦誠合作，在胼手胝足當中守望相助，增加互信，增進感情。在這一過程中，兩岸同胞將獲得共同的獲得感、榮譽感與歸屬感，從而為最終實現心靈契合的統一奠定基礎。



他指出，儘管面臨挑戰，但大力推動和深化兩岸交流交往，仍是未來發展的關鍵方向。回溯近40年歷程，自20世紀80年代以來，兩岸民間交流合作雖歷經波折，其向前邁進的步伐始終不可阻擋，並已取得全面、深入、密切的重大成果，為兩岸經濟社會融合乃至一體化趨勢奠定了基礎。進入“十五五”規劃時期，兩岸交流交往理應在此前積累的厚實基礎上，再進一步、再上新台階。

