張文生答中評：把握歷史機遇　推進祖國統一

廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生（資料圖） 中評社北京11月4日電（記者 陳思遠）10月23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議公報發布。廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生解讀指出，“十五五”規劃將和平發展與祖國統一作為對台工作關鍵詞，彰顯大陸以更強信心和能力推進統一的決心。他表示，當前統一大勢處於關鍵階段，大陸發展成就為台灣同胞融入民族復興提供歷史機遇，同時需警惕外部勢力干預。通過強化國家安全體系和與建軍百年奮鬥目標相結合，大陸將築牢維護台海和平、遏制“台獨”冒險的堅強屏障，對突破紅線行為必將採取斷然措施。



張文生表示，“十五五”規劃對台灣問題、對兩岸統一的表述提綱挈領，把“和平發展”與“祖國統一”當作關鍵詞，這說明在“十五五”規劃、發展中，和平發展仍然是兩岸關係的主題，祖國統一依然是兩岸同胞的奮鬥目標，這是在台灣問題上的原則立場，也是兩岸關係的發展規劃與努力方向，當然，這也表明了隨著祖國大陸的發展進步，大陸越來越有足夠的信心、強大的能力和充分的自信來解決台灣問題，所以祖國統一是“十五五”進程中重要的工作和事業。



張文生說，當前祖國統一大勢處在關鍵時期，既面臨挑戰，也有機遇。從機遇層面看，祖國大陸已進入新的發展階段，經濟、科技、社會等各領域建設取得舉世矚目的成就。這極大地增強了對台灣同胞的吸引力，為廣大台胞共享發展紅利、深度融入民族復興的偉大進程提供了前所未有的歷史性機遇。他特別提到，國家“十五五”規劃綱要的實施，將為台灣同胞在大陸的經濟合作、產業發展、社會融合等方面開辟更廣闊空間，有力推動兩岸在交流合作、互利互惠中實現共同進步。



在談到挑戰時，張文生指出，國際上有一些反華勢力不願看到中華民族偉大復興，千方百計進行打壓遏制。其中，以美國為首的一些西方勢力近年來變本加厲地介入台灣問題，公然“武裝台灣”，大打“台灣牌”，企圖利用台灣問題牽制和消耗中國，阻撓中國的發展步伐，其行徑嚴重威脅台海地區的和平穩定。

