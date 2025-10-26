符之冠：台灣光復是中華兒女的共同榮光

全國政協常委、台盟中央副主席符之冠在“大江論壇·第五屆智庫論壇”發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月26日電（記者 陳思遠）全國政協常委、台盟中央副主席符之冠10月22日上午在“大江論壇·第五屆智庫論壇”講話致辭時表示，台灣光復是中華兒女的共同榮光，不僅標誌著領土的回歸，更象徵著民族尊嚴的重塑和文化血脈的重續。兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，我們要在一個中國原則和“九二共識”的基礎上，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。



符之冠說，台灣光復是中華兒女的共同榮光，不僅標誌著領土的回歸，更象徵著民族尊嚴的重塑和文化血脈的重續。然而民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，特別是強推“去中國化”、大搞文化教育“台獨”，企圖通過篡改教科書、淡化抗日史實、抹除中華文化印記等，割裂台灣與大陸的歷史聯繫。扭曲切實管用的政策建議，扭曲青少年的國家觀、民族觀、文化觀、歷史觀，這些行徑既是對歷史的背叛，更是對民族情感的嚴重傷害。



符之冠表示，習近平總書記強調，兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢。兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，兩岸同胞走親走近的意願不可阻擋，兩岸關係向前發展的歷史潮流不可逆轉。我們要在一個中國原則和“九二共識”的基礎上，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。

