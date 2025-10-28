中評深度：黃清賢談國民黨正確之道

黃清賢（中評社資料圖） 中評社北京10月28日電（記者 海涵）國民黨原大陸部主任、南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢日前就鄭麗文當選中國國民黨主席接受中評社記者專訪。他分析了鄭麗文當選的原因，並指出正確的兩岸關係理念對於國民黨的重要性。他建議，鄭麗文未來要在理念、組織、宣傳上下功夫，以團結國民黨並吸引更多支持者。其中，有毅力堅持正確的道路非常關鍵。



國民黨黨員求新求變 期待新人新氣象



中評社：鄭麗文以超過50%得票率當選中國國民黨主席，在您看來，鄭麗文勝選的原因有哪些？



黃清賢：鄭麗文勝選的原因有以下幾個方面：一是，國民黨黨員對“新人新氣象”的期待。一段時間以來，儘管民進黨的表現非常糟糕，但國民黨仍無法真正獲得大多數台灣民眾的支持，處於困頓局面。國民黨大多數黨員認為，需要一個新的開創性人物帶領國民黨走出困局。但“醬缸文化”在國民黨內根深蒂固，黨派領導人位置長期被傳統派系世代把持。對於很多認為國民黨還應在台灣發揮力量的黨員來說，這種局面亟待改變，因此他們選擇了曾經是民進黨黨員且極富戰鬥力的鄭麗文。



二是，在此次國民黨選舉中，表面上看派系力量支持郝龍斌，但從最後選舉結果看，這種支持並非積極、有力的。國民黨內自主黨員凌駕在派系力量之上，用選票支持鄭麗文當選。



三是，當前兩岸關係面臨較高風險，國民黨黨員希望國民黨能將自身在兩岸路線上的強項表達出來，於是紛紛投票給鄭麗文，造就了鄭麗文在激烈的黨主席競爭中脫穎而出。



中評社：鄭麗文是國民黨新世代，代表“年輕改革路線”。其當選反映了國民黨內部怎樣的變化？