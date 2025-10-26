紀欣：唯有兩岸復歸統一　台灣才能再次光復

台灣《觀察》雜誌發行人紀欣在“第五屆智庫論壇”發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月26日電（記者 陳思遠）“大江論壇·第五屆智庫論壇”期間，台灣《觀察》雜誌發行人紀欣在講話致辭時表示，台灣早在80年前就已隨抗戰勝利回歸祖國，但因內戰延續和外部勢力干涉導致兩岸分隔。紀欣批判民進黨當局篡改歷史課綱、捏造“台獨”史觀的行徑，並有力駁斥了其在《開羅宣言》、聯合國第2758號決議等問題上的三大謬論。紀欣強調，唯有實現完全統一，台灣才能實現真正光復。



“在迎來台灣光復80周年的此刻，相信大家都和我一樣，感慨萬千，悲喜交集。”紀欣說，喜的是早在80年前，包括台灣同胞在內的中國軍民，經過14年的浴血奮戰，取得抗戰勝利，洗刷了近代中國的民族恥辱，也讓台灣重回祖國的懷抱；悲的是台灣光復4年後，兩岸僅因內戰延續及外部勢力干涉，分隔了長達76年之久。



紀欣指出，照道理說，台灣問題是因民族弱亂而產生，早應該隨著民族復興而終結，但台海兩岸關係受到台灣內部及國際形勢的變化，始終起伏轉折。尤其在2000年後，民進黨陳水扁不僅以“終戰”取代“光復”，取消台灣光復節放假，並以出生地取代籍貫，企圖切斷兩岸同胞的連接，消除台灣民眾的中國意識。2016年民進黨二度執政後，進一步篡改歷史課綱，捏造出一套虛構的“台獨”史觀，近兩三年更提出以下幾點謬論，企圖誤導台灣民眾的國族認同。



第一，妄稱《開羅宣言》及《波茨坦公告》不是國際條約，1951年的《舊金山和約》才具法律效力，而該和約第二條只約定日本放棄其對於台灣及澎湖群島之一切權利。其實，日本在投降的前一天，1945年的8月14日宣布接受《波茨坦公告》，等於同意履行《開羅宣言》的約定——戰後台灣及澎湖歸還給中國。《開羅宣言》不僅編入美國國務院出版的1776—1949年條約及國際協定匯編，杜魯門總統在1950年初記者會上公開表示，美國及其盟國在過去4年來已認知中國擁有台灣的主權。



第二，妄稱聯合國第2758號決議只處理了中國代表權問題，與台灣無關。其實1971年聯合國第二十六屆大會在表決2758號決議前，先否決了“兩個中國”和“一中一台”兩個提案，說明中國在聯合國的代表權是包括台灣在內的全中國的代表權。聯合國的官方文件對台灣的稱謂是“台灣，中國的省”。我們應該設法有效阻止民進黨及美西方繼續扭曲2758號決議、踐踏國際法和國際秩序。



第三，妄稱自20世紀80年代中期開始，台灣推動政治民主化，並在1996年完成首次“總統”直選，支持兩岸對等存在，互不隸屬。其實台灣內部的政治體制變化從未改變中國主權完整的事實，更何況任何國家的主權不能由其中一個地區的投票所決定。

