中評專訪：鄭麗文上任　藍營改革或啟新篇

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜（資料圖） 中評社北京11月2日電（記者 陳思遠）中國國民黨18日舉行黨主席選舉，候選人鄭麗文獲得65122票，得票率為50.15%，當選新任黨主席，並於昨天上任。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜就鄭麗文上任後的國共兩黨合作方向、國民黨接下來的主要任務等接受中評社採訪。他表示，堅持“九二共識”，反對“台獨”是推動兩岸關係和平發展、確保兩岸關係行穩致遠的關鍵所在。鄭麗文上台後應努力協調在2026年“九合一”選舉上和2028年台灣地區領導人選舉上推動藍白合作，採用藍白合作戰術，爭取下架民進黨。



中評社記者：習近平總書記在給新任國民黨主席的賀電中，特別提到了“中華民族偉大復興勢不可擋”以及“推進國家統一”，您認為這向國民黨乃至台灣社會傳遞了怎樣的信號？



彭韜認為，這向國民黨乃至台灣社會傳遞了多方面的重要信號：



第一，強調順應歷史大勢。中華民族偉大復興是近代以來全體中華兒女的共同夢想，當前正處於不可逆轉的歷史進程中。台灣是中國不可分割的一部分，實現祖國完全統一是中華民族偉大復興的必然要求。這向國民黨和台灣社會表明，任何企圖阻擋國家統一和民族復興的行為都是違背歷史潮流的，是不可能得逞的，提醒台灣各界要認清形勢，順應把握歷史發展大勢。



第二，堅定民族復興信念。習近平總書記的賀電中強調“中華民族偉大復興勢不可擋”，體現了大陸方面對民族復興進程的堅定信心和決心。當前，國家統一的前景越來越清晰，越來越多台灣同胞尤其是年輕人打破“台獨”勢力製造的“寒蟬效應”，敢於表達中國人身份認同，這也說明“台獨”勢力在島內越來越不得人心。並以此提醒國民黨當局，島內有識之士應審時度勢，更新認知，繼續堅持兩黨共同政治基礎，團結台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，共同推進中華民族偉大復興。



第三，明確國家統一目標。習近平總書記提到的“推進國家統一”點明了兩岸關係的發展目標以及最終方向。大陸願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。同時，也提醒“台灣當局”和“台獨”勢力認清形勢，不要幻想通過任何方式單方面改變兩岸同屬一個中國的事實。

