歐洲主要評級機構下調美國主權信用評級

中評社北京10月25日電／歐洲信用評級機構範圍評級公司日前發佈報告，將美國主權信用評級從“AA”下調至“AA-”，原因是美國公共財政狀況持續惡化及政府治理標準下降。



新華社報導，該機構表示，美國公共財政持續惡化主要表現在財政赤字持續高企、利息支出不斷上升以及預算靈活性受限。這些因素共同推動政府債務水平持續攀升。報告預計，若缺乏實質性改革，美國政府債務佔國內生產總值（GDP）比例到2030年將升至140%，遠高於大多數主權國家。



報告指出，政府治理標準下降也是評級下調重要原因。該機構認為，美國行政權力日益集中，特朗普政府多次無視法院命令、挑戰司法權威、規避國會監督，降低了政策制定的可預測性和穩定性，增加了政策失誤風險。美國在與主要貿易伙伴關稅談判中表現出的不確定性即為例證。



該機構還表示，美國評級展望為“穩定”，未來12至18個月內評級上調與下調風險總體平衡。報告強調，下行風險包括債務水平持續上升，以及美元作為全球儲備貨幣的地位可能明顯削弱，從而導致全球對美國國債需求下降。



範圍評級公司總部設在德國柏林，2023年成為首家獲得歐洲中央銀行認可的歐洲信用評級機構。該機構信用評級體系中，“AA”之上還有兩個等級。