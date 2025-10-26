李華球：鄭麗文的當務之急 四項建議

鄭麗文 中評社台北10月26日電（作者 李華球）不好用千呼萬喚始出來，來形容鄭麗文此次當選國民黨主席的一波三折。但對國民黨黨員以及許多台灣民眾而言，的確許久未見像鄭麗文這樣堅強、理性、敢衝、有謀有勇的前衛女性，正要擔起國民黨幾已幕垂步緩的老弱乏力之勢。鄭麗文的肩頭重擔何其之重？但她卻抱著，雖千萬人吾往矣的大無畏精神，奮力進前，令人敬重。



在鄭主席即將就任之前，我們提出幾點意見，供主席及社會大眾參考。希望看見一個有百年歷史的政黨，起死回生，朝氣勃發。讓台灣人的尊嚴再現光芒；讓兩岸關係再次穩健平衡出發；讓美國重見國民黨的光輝再度耀眼；而萊爾校長汗顏地步下神壇。



一、如何給萊爾校長一記當頭棒喝



請問鄭麗文主席，你有注意到，美國時代雜誌（TIME）日前刊登美國布朗大學研究員、中國計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）的投書，以“魯莽的領導人（Reckless Leader）”稱呼賴清德，直指台灣為世界上最危險的引爆點。



金萊爾會用“魯莽的領導人”來形容萊爾校長（萊爾, 英文Liar諧音），他沒有十足的把握，敢甘冒風險對一位台灣的領導人做出如此不客氣地形容嗎？當然不是，而是觀察隱忍很久才下筆投書。看見賴清德被如此形容，我們也不光彩，畢竟他就是台灣的領導人。



是以，鄭主席，對於賴清德這樣無顧台灣安全與人民幸福，率爾持續與中共對抗挑釁的領導人，您必須帶領台灣人民向他正告，“台灣是台灣人民的，不是賴清德個人的，你沒有權利為滿足你的權威和挑弄‘台獨’意識，而做出傷害台灣安全與人民安定生活的危險舉措”。



金萊爾直指“台灣為世界上最危險的引爆點”，正是提前示警的預言，台灣不能忽視。鄭麗文主席，你必須以政黨領袖（11月1日就任）給予賴清德當頭棒喝，嚴肅敬謹正告萊爾校長，金萊爾的正告，也是許多台灣人民的心聲，領導人必須謹慎而為，而不是率性地將台灣帶往危險的邊緣！

