美智庫投書時代稱賴魯莽　蔡正元：這就是現實

中評社台北10月26日電／美國《時代雜誌》23日刊登一篇投書，作者是華府智庫“國防重點”（Defense Priorities）亞洲計劃主任高德斯坦（Lyle Goldstein），其投書中提到台灣是全球最危險引爆點，更將賴清德視為“魯莽的領導人”，呼籲美國領導者或可透過“私下警告”的方式來約束。前“立委”蔡正元認為，投書指出冷冰冰的現實，在目前的地緣政治格局下，美國賣給台灣多少武器、美國國會通過多少挺台法案，台灣都得面對“對岸擁有西太平洋地區壓倒性的軍事力量”。



據《中時新聞網》報導，蔡正元25日在臉書指出，投書指出了冷冰冰的現實，在目前的地緣政治格局下，不管美國賣給台灣多少武器、不管美國國會通過多少挺台法案，台灣都得面對這個時代的現實，就是對岸擁有西太平洋地區壓倒性的軍事力量。



蔡正元進一步表示，投書內容說民進黨人認為武器夠，就能阻卻對岸進攻台灣的想法，若從這個角度思考問題，要阻卻對岸的軍力攻台，連美國的武器都遠遠不夠，“這就是現實”；中美日不管地緣格局怎麼纏鬥，美國和日本都沒有實力和中國大陸硬碰硬。



蔡正元說，台灣有人整天醜化中國大陸，只是一種欺騙自己的認知作戰，並無法改變時代的現實，這個局面跟台灣人的想法無關，因不論台灣人想唱什麼政治調性，都只是主觀夢想的展現，無法改變投書者所說的趨勢。