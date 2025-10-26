廚餘養豬安全嗎？台官方：90度蒸煮1小時

中評社台北10月26日電／台灣近日檢出首起非洲豬瘟疫情陽性案場，“農業部”宣布全台豬隻禁運禁宰、禁餵廚餘15天，將進行基因解碼釐清來源，也將通報WOAH（世界動物衛生組織）。“行政院”發言人李慧芝25日晚間表示，WOAH世界動物衛生組織規定，“攝氏90度高溫蒸煮1小時”就可以使用廚餘養豬，包括日本、韓國、美國、歐盟等都是以此指引利用廚餘養豬。



據《中時新聞網》報導，近日廚餘餵豬是否可行的議題引發外界討論，廚餘養豬安全嗎？對此，李慧芝昨天在臉書發文指出，“遵守指引就安全”，WOAH世界動物衛生組織規定，“攝氏90度高溫蒸煮1小時”就可以使用廚餘養豬，包括日本、韓國、美國、歐盟等都是以此指引利用廚餘養豬，而台灣過去7年能成功防疫，也代表這個廚餘養豬守則是有效的。



李慧芝續指，豬隻其實是資源循環利用的重要一部分，台灣每天產生2115噸廚餘，其中1324噸養豬，由豬隻幫忙去化，佔比達62.6%。



另外，非洲豬瘟“中央前進應變所”昨舉行記者會，向外界說明最新情況。應變所表示，台中梧棲案例場關聯牧場，包括化製車、運豬車關聯的牧場共40場（不含案例場），台中市動物保護防疫處已完成各關聯豬場健康訪視，豬隻健康均良好，檢體已完成送檢，經與實驗室確認檢測結果皆為陰性。