防堵豬瘟　卓榮泰：豬隻禁宰、禁運延長10天
　　中評社台北10月26日電／台中一間養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全台22日起禁宰、禁運、禁止廚餘養豬5天，今天到期，“行政院長”卓榮泰26日宣布，相關政策將延長10天，禁宰、禁運、禁止廚餘養豬的管制總天數將拉長至15天，“請豬農、產業、消費市場、國人同胞們，一起用更高標準自律、合作，把這10天安然度過，才能進到防疫的下一個階段”。

