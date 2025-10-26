民進黨新北、基市、彰縣、雲縣選將　12月定

中評社台北10月26日電／民進黨布局2026年縣市長選舉，據瞭解，繼22日第一波提名，選對會規畫，第2波為新北市、彰化縣、基隆市、雲林縣等4縣市，預計12月底前完成提名。第3波是屏東縣、澎湖縣、台南市、高雄市、嘉義縣等5執政縣市，明年1月底前完成提名。



據《中時新聞網》報導，選對會強調，對違反宣傳禁止原則的擬參選人，會予以譴責要求改善，再次違反者則移送黨紀處分。黨內人士認為，最重恐怕將無法參選。



為加速整合，中執會22日已針對較無爭議縣市率先提名，通過提名4縣市台東縣、嘉義市、台中市、宜蘭縣。為避免初選過程遭有心人士以程序有瑕疵，成為分裂的借口，選對會這次特意讓程序走好、走滿，日前發函徵召區的13個縣市黨部，要求有意參選者可填寫意願表，本月底並送至中央黨部。



重磅區的新北市，這次初選相對單純，被列入第二波提名，“立委”蘇巧慧早已表態，本周更繳出意願表，宣示參選決心；彰化縣長初選競爭激烈，“立委”黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富表態，都已交意願表，可以及早初選。



黨內人士表示，基隆市及雲林縣潛在人選早已浮出，基隆市議會議長童子瑋，雲林縣則是“立委”劉建國，若無意外，可望被提名。



至於第3波屏東、澎湖、台南、高雄、嘉義縣等執政縣市，屏、澎是拚連任，其他3縣市長任期屆滿，又是民進黨大本營，初選競爭激烈。



黨內人士說，台南雖然衹有“立委”林俊憲、陳亭妃，但激戰程度不比高雄的“立委”邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆差；至於嘉縣是英系“立委”蔡易餘、賴系縣議員黃榮利對決，英系縣長翁章梁曾說，希望人選是對中央運作熟悉、比較年輕的，被解讀暗挺蔡。



由於選對會召集人邱義仁曾表示，明年農曆年後提名的不能超過3縣市，但這次尚有北市、桃園、新竹縣市及南投、苗栗、金門、連江等艱困選區還未列入。黨內人士表示，選對會的規畫只是原則，有些縣市並非無人角逐，而是希望提會贏或能達到干擾對手效果的人選，所以不急著提名。