美國載人繞月任務飛船完成與火箭對接

中評社香港10月26日電／美國航天局代理局長肖恩·達菲24日表示，執行“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務的“獵戶座”飛船已與美國新一代登月火箭“太空發射系統”完成對接，為執行載人任務做好準備。



新華社報導，達菲當天在社交媒體平台X上發文稱，代號為“誠信號”（Integrity）的“獵戶座”飛船與“太空發射系統”完成對接，標誌著“阿爾忒彌斯2號”任務邁出重要一步。該任務計劃將4名宇航員送往月球軌道，執行載人繞月飛行任務。這將是美國半個多世紀以來首次開展載人深空飛行。



據美國航天局介紹，“獵戶座”飛船由該機構與美國洛克希德-馬丁公司聯合研發，是目前唯一能夠執行載人深空飛行並安全返回地球的航天器。



洛克希德-馬丁公司表示，對接完成後，任務團隊將為飛船與火箭建立電力和數據連接，並進行集成測試。預計明年將把整裝系統運至佛羅里達州肯尼迪航天中心，為發射做最後準備。



美國於2019年宣佈“阿耳忒彌斯”登月計劃，並於2022年11月執行了“阿耳忒彌斯1號”無人繞月飛行測試任務。去年12月，美航天局宣佈再次推遲“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務和“阿耳忒彌斯3號”載人登月任務時間表，將兩項任務分別推遲至2026年4月和2027年年中。