國民黨新人事遭疑世代交替喊假的？鄭麗文回應

中評社台北10月26日電／國民黨主席當選人鄭麗文26日到花蓮縣黨部參加“團結大會”，對於日前才剛公布的黨內新人事，遭外界質疑“世代交替”喊假的，她於會前受訪時則表示，國民黨本來就是老幹新枝，強調“人才梯次”的重要性，要有一些人先穩住大局、扛起責任，才能讓年輕世代有更多展現與歷練的機會，非常感謝4位副主席願意共同承擔重任。



鄭麗文日前公布黨內新人事，分別是國民黨前秘書長李乾龍、前黃復興黨部主委季麟連、馬英九基金會執行長蕭旭岑、國民黨前大陸事務部主任張榮恭擔任副主席，此外副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委由國民黨“立委”吳宗憲接任。



據《中時新聞網》報導，鄭麗文說，非常感謝4位副主席，在國民黨面臨最艱困的時刻願意共同承擔重任，每位都有重大的使命與任務必須完成，國民黨本來就是老幹新枝，就猶如她在選舉時強調的“人才梯次”的重要性，面臨現在青黃不接，甚至人才斷層，本來就需要有人要先穩住大局扛起重任，才能讓未來年輕人才、新血，未來能夠在舞台上得到展現自己才能、吸取經驗歷練磨練的機會。



鄭麗文表示，至於一級主管部分，組發會主委、文傳會主委都是經驗豐富、論述能力很強的人才，相信可幫助國民黨作出非常優異的成績，也是中生代扛起重任非常重要的代表。



她也特別感謝國民黨團總召傅崐萁、花蓮縣黨部舉辦黨員團結大會，接下來有非常多艱困任務必須去完成，不只是傅總召在黨團裡頭非常重要的第一線攻防，還有在花蓮縣，明年也要面臨非常重要的地方大選，所以這次非常感謝花蓮縣黨部，展現花蓮團結跟士氣，來迎接未來這些艱困的任務和挑戰。



傅崐萁則強調，國民黨就是團結一致，面對強大的民進黨就是團結，把所有民眾的需要跟需求，全面地來推動，民之所欲，國民黨會全力的來支持，全力的回應民意，就是要團結。