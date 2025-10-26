港府不滿及反對美政客借黎智英案干預香港事務

中評社香港10月26日電／對美國國會參議院外交關係委員會個別議員近日持續就黎智英涉及危害國家安全的案件及其羈管安排說三道四，更作出種種顛倒是非的荒謬評論，意圖妨礙司法公正，香港特區政府25日表示強烈不滿及反對，表示他們污衊和攻擊特區政府、挑戰“一國兩制”的原則底線的險惡用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽。



香港特區政府發言人指出，特區政府已多次強調，由於黎智英案所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件以圖干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。外部勢力仍繼續顛倒是非、公然抹黑香港特區的司法制度和審訊，企圖美化犯罪行為及向特區法院施壓，特區政府強烈敦促相關美國政客尊重法治精神和司法獨立等基本準則，並立即停止上述卑劣政治操弄。



發言人表示，特區政府懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康。不論在囚人士的身份、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供良好的通風環境、合適和及時的醫療支援。有需要的在囚人士也會獲轉介到診專科醫療人員或至公立醫院繼續跟進。懲教署也設有一系列機制，例如透過獨立訪客（即太平紳士）定期巡視的安排，以確保在囚人士的權利獲得保障。懲教署處理黎智英相關事宜，均採取上述安排，與其他在囚人士無異。



發言人說，在早前的公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師向法庭清楚表明，懲教院所為黎智英每日安排醫療檢查，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，法官表示懲教署值得稱讚，而特區政府律政司表示控方同樣關心黎智英的健康和福祉，因此懲教署已安排專業的醫療團隊在場隨時待命，準備好即時應對突發情況。外部勢力和反華媒體對這些事實視而不見，繼續重復謊言和作出卑劣操作，我們必須直斥其非。



發言人表示，我們必須再次指出事實，有關黎智英與其他囚犯中止交往的安排，一直是根據黎智英本人的意願並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排的。這些反華勢力企圖借黎智英被單獨監禁一事作出失實言論，攻擊特區政府，用心險惡。



發言人強調，香港特區會繼續堅定不移地履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由。特區政府強烈敦促所有外部勢力立即停止干預特區的內部事務和特區法院獨立行使的審判權。