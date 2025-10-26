李強同新加坡總理黃循財會談

中評社北京10月26日電／當地時間10月25日，國務院總理李強在新加坡國會大廈同新加坡總理黃循財舉行會談。



新華社報導，李強表示，今年6月，習近平主席同總理先生在北京舉行會晤，為下階段中新關係發展指明了方向。中方願同新方一道，遵循兩國領導人的戰略引領，秉持建交初心，弘揚傳統友誼，築牢政治互信，拓展務實合作，推動雙邊關係不斷走深走實，更好服務兩國現代化建設，為地區和平、穩定與發展作出更大貢獻。



李強指出，日前，中共二十屆四中全會審議通過了“十五五”規劃建議，對中國未來5年乃至更長一個時期的發展作出頂層設計和戰略擘畫。中方願同新方加強發展對接，充分發揮中新雙邊合作機製作用，保持雙向貿易投資的良好增長勢頭，進一步做優做強蘇州工業園區、天津生態城等重點合作項目，深化數字經濟、綠色經濟、人工智能、新能源、生物醫藥等領域合作，積極拓展第三方合作。中方歡迎更多新方企業投資中國，希望新方繼續為中國企業在新運營提供支持。雙方要加強在民生保障、促進就業等領域的經驗交流，在互學互鑒中更好攜手發展，密切文化、旅遊、教育、媒體、青年等領域合作，不斷增進相互理解和友誼。當前，多邊貿易體制受到嚴重衝擊，中方願同新方一道，落實習近平主席提出的重大全球倡議，加強在聯合國等機制的溝通協作，反對單邊主義、保護主義，維護自由貿易和經濟全球化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



黃循財祝賀中國共產黨二十屆四中全會勝利召開，表示今年是新中建交35周年，當前雙邊關係發展勢頭良好，兩國友誼持續深化，互利合作日益拓展，成果豐碩。新加坡政府堅持一個中國原則，堅決反對“台獨”。新方願同中方密切高層往來，加強治國理政經驗交流，推進蘇州工業園區等標誌性大項目和互聯互通合作，打造綠色經濟、數字經濟、人工智能等合作新增長點，積極開展第三方合作，促進人文交流，不斷豐富新中全方位高質量的前瞻性伙伴關係內涵。新方對中國發展充滿信心，願繼續投資中國。新方支持習近平主席提出的全球發展倡議，願同中方加強多邊協作，維護自由貿易，堅持多邊主義，為促進地區乃至世界的穩定繁榮不懈努力。



會談後，兩國總理共同見證交換數字經濟、綠色發展、信息通信、交通運輸、食品安全、應急管理、第三方合作等領域的多項合作文件。



會談前，黃循財在國會大廈為李強舉行歡迎儀式。