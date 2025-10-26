以色列在加沙炸死一名傑哈德成員

中評社北京10月26日電／據新華社：以色列國防軍25日宣佈，當天對加沙地帶中部努賽賴特難民營發動“精準打擊”，打死一名“即將（對以軍）發動襲擊”的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）武裝人員。



據巴勒斯坦媒體早些時候報導，努賽賴特難民營一輛小汽車遭空襲，一人死亡，數人受傷。以軍在一份聲明中證實這次無人機空襲，並稱以軍部隊目前正根據停火協議在相關地區部署，將繼續採取行動以清除任何“直接威脅”。



根據加沙停火第一階段協議，努賽賴特難民營位於“黃線”以西，不在以軍控制區。傑哈德是巴勒斯坦主要派別之一，與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）是盟友關係。



以色列國防部長卡茨當天發表聲明說，以色列目前在加沙地帶“最重要的戰略目標”是通過摧毀哈馬斯的地道網絡實現該地區非軍事化。目前仍有約60%的哈馬斯地道未被摧毀。



按照以色列軍方的說法，先前在加沙地帶的軍事行動，重點打擊目標是哈馬斯用於襲擊、指揮和製造武器的地道系統，其中絕大多數已被摧毀；但哈馬斯用於人員移動的地道，特別是在以軍地面部隊未進入區域的地道，大多未受影響。



卡茨表示，他已指示以軍“將摧毀地道作為當前核心任務”。以方正同美國方面保持對話，強調徹底摧毀剩餘地道和解除哈馬斯武裝對於落實美方所謂“20點計劃”的重要性和緊迫性。



據《以色列時報》25日報導，以色列總理內塔尼亞胡已批准一個來自埃及的技術工作組進入加沙地帶，協助尋找以色列被扣押人員遺體。這個工作組配備若干工程車輛，將根據以色列和哈馬斯提供的有關遺體位置信息展開行動。截至當天，以方認定加沙地帶還有13具被扣押人員遺體。