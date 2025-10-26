李強出席中國新加坡工商界座談會

中評社北京10月26日電／當地時間10月26日，國務院總理李強在新加坡同新加坡副總理顏金勇共同出席中新工商界座談會。



新華社報導，在聽取兩國企業代表發言後，李強表示，過去35年，在中新共同努力下，兩國友好合作實現了長足發展，取得了豐碩成果。實踐充分表明，中新的發展對彼此是重要機遇，只要雙方堅持互尊互信、開放合作，就能在相互成就中共享繁榮，共創未來。



李強指出，去年以來，中新的互免簽證協定正式生效、自貿協定進一步升級，兩國合作發展面臨新的重要契機。展望未來，中新合作將不斷提質升級，呈現新的特點，這既需要兩國工商界的共同助力，也將為兩國及世界各國企業帶來新的發展機遇。一是從“要素互補”到“協同創新”的升級。中國完備的產業體系、豐富的應用場景、越來越多的科技前沿成果，與新加坡高度國際化的創新生態、發達的金融服務等結合起來，就能激發出更強的創新發展動能。二是從“雙邊合作”到“三方合作”的升級。中方支持兩國企業探索更多靈活合作方式，依託陸海新通道等平台，積極面向東盟、非洲等地區，合力開拓更大市場空間。三是從“參與全球分工”到“共同引領規則”升級。中新可以更有建設性地主動作為，在數字、綠色等新興領域加強標準、規則對接，積極引領全球產業體系的發展變革。



李強強調，日前，中共二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃建議，為未來5年的中國發展作了戰略擘畫。中國經濟有著穩健運行的堅實基礎，增速位居世界主要經濟體前列，人流、物流、信息流、資金流等要素流動持續活躍，新動能日益壯大，將為企業提供更廣闊的市場。中國將堅定推進高水平對外開放，進一步放寬市場準入，持續優化營商環境，對內外資企業一視同仁，積極解決企業的合理關切，支持中新企業實現更大發展。



顏金勇表示，在兩國歷代領導人悉心培育下，新中關係基礎牢固、合作緊密，雙方互為重要經貿投資伙伴。新方致力於同中方推進全方位高質量的前瞻性伙伴關係，願以今年兩國建交35周年為契機，本著相互尊重、互利互惠精神，擴大貿易、投資規模，拓展數字經濟、綠色經濟等新興領域合作，加強多邊協作，實現共同發展。



與會工商界代表表示，中新經貿合作惠及兩國及地區發展繁榮。新加坡企業看好中國發展前景，將持續投資中國，相信中國式現代化進程必將為包括新加坡在內的世界各國帶來更多機遇。兩國工商界願進一步加強對接，深化金融、投資、數字經濟、綠色發展、基建、物流、醫療等領域合作，讓中新務實合作結出更多豐碩成果。