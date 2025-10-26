美國威脅再加征關稅引發加拿大不滿

中評社北京10月26日電／美國總統特朗普25日威脅對加拿大再加征10%關稅，引發加拿大官員和輿論不滿。



新華社報導，加拿大工會全國主席拉娜·佩恩當天在社交媒體發文，批評美方的威脅“企圖削弱加拿大經濟，為美國經濟攫取加拿大資源”，同時呼籲加拿大“反擊”。



加拿大輿論普遍認為，美方不能因為生氣就隨意提高關稅。



特朗普25日稱，由於加拿大安大略省投放針對美國上調關稅的電視廣告，他打算對進口自加拿大的商品在現有關稅基礎上再加征10%關稅。目前，美方尚未明確此舉將具體涉及哪些加拿大商品。



加拿大聯邦政府暫未回應美方最新威脅。加總理馬克·卡尼先前就美方中止美加貿易談判問題表示，加拿大無法控制美國的貿易政策，未來將致力於建設國內市場並開拓亞洲等新市場。



特朗普先前抱怨，這則廣告試圖在美國聯邦最高法院11月初聽取口頭辯論之前施加影響。美國聯邦最高法院正在快速審議特朗普政府徵收的多數關稅的合法性，定於11月首周聽取口頭辯論。



分析人士指出，廣告爭議背後還存在加拿大日前對美國車企縮減在加生產實施反制等一系列貿易矛盾。據美聯社報導，加拿大政府23日宣布，將限制斯泰蘭蒂斯集團和通用汽車享受免關稅出口至加拿大的汽車數量。