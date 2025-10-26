大罷免全敗　游盈隆：賴已經不是超級助選員

中評社台北10月26日電／台灣民意基金會董事長游盈隆今（26日）接受陳水扁電台節目專訪時談到，2波大罷免後對2026年縣市長選舉的影響，他認為影響很大，包含第一，賴清德現在已經不是“超級助選員”；第二，整體社會氣氛，大罷免讓藍白結合在一起，比以前更密切，“大罷免所造成的結果，恐怕對民進黨2026選舉相當不利。”



據《中時新聞網》報導，陳水扁在廣播節目中提到，當年太陽花學運讓國民黨“三連敗”，相對來講，今年發生的“大罷免”是否也會對民進黨造成相同影響？游盈隆分析認為，大罷免對2026年縣市長選舉當然影響也很大，第一，賴清德現在已經不是“超級助選員”，因為照目前聲望偏低，要到各地輔選時，從王牌變成“卡無力”；第二，整體社會氣氛，大罷免讓藍白結合在一起，比以前更密切，如果未來真的藍白合，大罷免所造成的結果，恐怕對民進黨2026相當不利。



陳水扁也追問游盈隆，為何認為民進黨2026縣市長選舉可能只剩台灣尾（屏東），“5席減4席”？游對此說明，當時這個說法的主要用意是，如果民進黨還是照現在的路線、態度，選舉可能只剩台灣尾（屏東），那時候說出來是要民進黨要反省、檢討，基本上是一個“嚴重提醒”，民進黨不能再這樣搞下去；但他也強調，最後結果還要看未來民進黨的表現。