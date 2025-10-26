神舟二十號乘組開始返回前準備工作

中評社北京10月26日電／據央視新聞：本月24日，神舟二十一號載人飛船與長征二號F遙二十一運載火箭的組合體，從總裝測試廠房成功轉運至發射區，計劃近日擇機實施發射。在中國空間站，在軌超180天的神舟二十號乘組，各項工作正在有序推進。開展多領域實（試）驗、檢查維護站內設備的同時，也在積極進行返回前的各項準備。



在航天醫學實驗領域，三名航天員使用筆記本電腦及相關軟件完成了信任與協同機制、精細動作控制、應急決策能力評估等多項實驗的測試工作。乘組開展了運動骨骼肌受力研究相關工作，采集飛行中不同負荷狀態下跑步、抗阻運動的足底壓力、關節運動學數據和圖像，獲取不同運動狀態參數與足底壓力的映射關係。



在微重力物理科學領域，慣性粒子動力學實驗持續開展，乘組完成了夢天實驗艙在線櫃內實驗裝置巡視，並更換了光液耦合器連接件。該項實驗利用微重力環境消除顆粒沉降的影響以及對觀察時間的限制，揭示顆粒慣性和流場脈動對顆粒相對運動的影響規律。



此外，乘組還開展了無容器櫃實驗腔體樣品清理及更換，軸心機構電極維護、視窗蓋鏡片清潔等工作。問天實驗艙內，“升級版”太空菜園——植物高效培養技術試驗裝置迎來了新一輪豐收。繼收穫“太空生菜”之後，新播種的胡蘿蔔初長成！那麼，乘組會將它們帶回地面嗎？讓我們共同期待！



在站內設備檢查維護與環境監測方面，神舟二十號乘組開展了空間應用低溫裝置在軌維護、冷凝水檢查維護等工作。三名航天員還完成了眼壓及眼底檢查、無創心功能檢查等多項醫學檢查，並利用神經肌肉刺激儀、骨丟失對抗儀等儀器設備積極對抗失重生理效應，在軌健康維護與保障始終在線。



在軌超180天，神二十乘組的“太空出差”之旅逐漸進入尾聲，三名航天員也開始了返回前的各項準備工作。在軌期間，乘組密切協同，配合默契，圓滿完成了多項在軌工作。一起期待下一次“太空會師”。