普京：“海燕”核動力導彈完成關鍵試驗

中評社北京10月26日電／據央視新聞：當地時間10月26日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫稱，俄總統普京視察了俄軍聯合部隊集群的一處指揮所，並與俄總參謀長格拉西莫夫及各集群指揮官舉行會議，聽取關於前線局勢的匯報。



據俄媒披露，普京在會議中指出，俄羅斯在本周的核力量演習期間對先進武器樣品進行了測試，還實施了“三位一體”的戰略核力量實戰訓練發射。



普京稱，俄羅斯“核盾牌”已證實其可靠性，其核力量處於世界最高水平。



俄媒稱，普京宣布，配備核動力裝置、具有超遠射程的“海燕”巡航導彈試驗的關鍵任務已全面達成。普京表示，該型巡航導彈全球尚無同類產品。



俄總參謀長格拉西莫夫向普京報告稱，“海燕”巡航導彈完成1.4萬公里飛行，且未達極限射程。導彈在空中飛行約15小時，成功驗證其規避反導系統能力。



據悉，普京還獲悉了關於庫皮揚斯克和紅軍城方向的專項報告。普京表示，俄羅斯不會指定完成特別軍事行動任務的時間，這取決於軍事方面的考量。



格拉西莫夫表示，俄軍已在克拉斯諾阿爾梅斯克和季米特洛夫地區合圍烏軍部隊，烏軍31個營級單位陷入包圍圈；俄軍在紅利曼方向持續推進，揚波爾居民點即將被完全控制；俄軍還包圍了庫皮揚斯克，烏軍跨越奧斯科爾河的渡口已被奪取；沃爾昌斯克市70%以上區域已被控制。烏克蘭方面對上述說法暫無回應。