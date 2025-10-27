顧祖華：兩岸中國人要為民族復興而共同奮鬥

上海海峽兩岸研究會會長顧祖華(中評社圖片) 中評社香港10月27日電／上海海峽兩岸研究會會長顧祖華10月26日在上海“紀念台灣光復80周年”會議發表主旨演講，全文如下：



1945年10月25日，中國政府在台北中山堂（當時稱公會堂）舉行抗日戰爭勝利最後一個受降議式，因甲午戰敗被迫割讓給日本的台灣重新回到祖國懷抱。



台灣光復終結了近代日本70年侵華歷史，是中國人民一洗近代以來遭受帝國主義列強欺凌瓜分百年之恥的重要象徵，是中華民族的榮光。



一、台灣光復終結近代日本70年侵華史



近代日本一直覬覦中國領土，“北割滿洲，南取台灣”是日本海外擴張的國策。明治維新後，日本雖羽冀未豐，但軍國主義療牙已經顯露。1874年，日本借“牡丹社事件”出兵台灣，“日本的目的，欲在台灣東部開辟居留地，永久占領”。清政府委派沈葆楨率南洋艦隊赴台，沈葆楨在台灣整軍備戰。日本當時國力還不強，尚無力占領台灣，便於清政府簽訂了“北京專約”，拿了50萬兩白銀後退出台灣。牡丹社事件是日本明治維新後發動的第一次對外侵略戰爭，也是日本近代史上第一次侵華戰爭，是近代日本侵略中國的起點。



從此，日本通過侵略中國，咬定中國奶嘴強大自己。日本近代發展史就是一部侵略中國、吸血中國的歷史。



5年後的1879年，日本正式吞並中國藩屬國琉球，改稱沖繩縣。20年後的1894年，中日甲午戰爭爆發，戰敗的大清被迫割讓台灣為日本殖民地。30年後的1904年，日俄在中國旅順大戰，日本開啟了占領中國東北的步伐。1931年“九一八事變”，日本控制了東三省，滅亡中國、占領中國已經是全體日本人的狂想。1937年，到了亡國滅種關頭的中國，在“盧溝橋事變”後掀起全民抗戰。



1945年，浴血奮戰14年、付出巨大犧牲的中國人民終於取得抗日戰爭的勝利。抗戰勝利告訴國際社會，從牡丹社事件到台灣光復，日本侵略中國的歷史終結了。

