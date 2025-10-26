美智庫投書時代稱賴魯莽　羅智強：響亮稱號

中評社台北10月26日電／國民黨“立委”羅智強表示，賴清德把“護國神山”台積電搬到美國還不夠，連整個“半導體生態系”都要外移美國，卻換來《時代》雜誌投書認證為“魯莽的領導人”！賴清德除了“萊爾校長”外，又多了一個響亮的稱號！



美國《時代》雜誌23日刊登一篇由華府智庫“國防重點”亞洲計劃主任高德斯坦（Lyle Goldstein）撰寫的投書分析文，將賴清德稱為“魯莽的領導人”。



據《中時新聞網》報導，羅智強在臉書指出，並非衹有《時代》雜誌文章提出此種觀點，今年5月《外交政策》（Foreign Policy）網站也刊出題為“特朗普應該管管台灣”的文章。



羅智強直言，賴清德一上任就迫不及待與對岸為敵，高舉“新兩國論”，祭出“賴17條”，把兩岸關係變成與“境外敵對勢力”對抗，不但懲罰兩岸交流人士，還將修法全面管制公職赴陸，不停在內部找敵人。對外政策單邊向美方傾斜，把“護國神山”台積電搬到美國還不夠，連整個“半導體生態系”都要外移美國。



羅智強質疑，賴清德換來了什麼？對美關稅談判至今搞不定，台海越來越緊張，如今還被《時代雜誌》投書認證為“魯莽的領導人”。



羅智強表示，賴清德上任一年半，創紀錄始終無法出訪過境踏上美國本土，恐怕就如當年小布什看待陳水扁，特朗普眼中的賴清德，不只是“魯莽的領導人”，還是個“麻煩製造者”。