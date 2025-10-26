李成鋼：中美雙方就有關議題形成了初步共識

中評社香港10月26日電／新華社報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼26日說，雙方的討論包括眾多的議題，比如雙方各有關注的出口管制議題，對等關稅進一步延長暫停期問題，芬太尼關稅和芬太尼禁毒合作問題，進一步擴大貿易問題，美方301船舶收費相關措施問題等等，中美雙方就此進行了建設性的探討，美方表達立場是強硬的，中方維護利益是堅定的。經過一天多的非常緊張的討論，中美雙方就上述這些議題建設性地探討了一些妥善處理雙方關注的方案，形成了初步共識。下一步各自將會履行內部報批程序。