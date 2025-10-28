黃載皓：從圓測大師看到中韓關係恢復的契機

圓測法師畫像（圖源：維基百科） 中評社首爾10月28日電（作者 黃載皓）今年八月赴中國西安旅行時，有幸造訪興教寺。這座寺廟因供奉玄奘法師舍利塔而聞名。就在供奉玄奘舍利的塔旁，矗立著一座供奉韓國高僧舍利的塔。這位年少離鄉、學識淵博且備受尊崇的聖者，正是圓測大師（612~696）。



他出身新羅王族，生於慶州。三歲出家，十五歲遠赴唐朝求學，於696年在唐國圓寂，享年八十四歲。他研習唯識學說，玄奘法師（602-664）於645年自印度歸國後，亦曾受教於他。經唐太宗敕令得出家，武則天尊奉圓測為活佛，故新羅國王雖多次請求，武則天仍不准其歸國，最終圓測在唐朝圓寂。如今他的塔廟已被列入世界文化遺產名錄。



隨著李在明政府上台，中韓關係改善引發諸多期待。但兩國國民間的視角溫差依然存在——僅靠政府層面的改善難以修復雙邊關係，因民間層面的相互情感已嚴重惡化。因此兩國政府必須對民間交流傾注相當的關注與努力。我從圓測大師身上看到了打破中韓關係多年僵局的契機。



西安與他的故鄉慶州於1994年締結姐妹城市關係。他長眠的西安，恰是習近平主席的故鄉陝西。而2025年10月30日至11月1日，APEC峰會將在圓測故鄉慶州舉行。APEC峰會期間，習近平主席將訪韓並與李在明總統舉行會晤。若需為中韓關係復甦預熱，可策劃圓測的故鄉歸訪項目。若習主席與李總統能共同關心圓測的人生哲學，既可借其為媒介營造兩國間相互肯定的輿論氛圍，亦能對兩國民眾的情感共鳴產生積極影響。

