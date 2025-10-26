中美在吉隆坡舉行經貿磋商　達成基本共識

中評社北京10月26日電／當地時間10月25日至26日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在馬來西亞吉隆坡舉行中美經貿磋商。雙方以今年以來兩國元首歷次通話重要共識為引領，圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。



新華社報導，何立峰表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方合則兩利、鬥則俱傷，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待。對於在經貿合作中出現的分歧和摩擦，雙方應本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過平等對話協商，找到妥善解決彼此關切的辦法。中美經貿磋商成果來之不易，需要雙方共同維護。希望美方與中方相向而行，共同落實好兩國元首歷次通話重要共識和今年以來歷次經貿磋商成果，進一步積累互信、管控分歧，拓展互利合作，推動雙邊經貿關係不斷邁向更高水平。



美方表示，美中經貿關係是全球最具影響力的雙邊關係，美方願同中方通過平等、尊重的方式解決分歧、加強合作，實現共同發展。



雙方同意，將在兩國元首戰略引領下，充分發揮中美經貿磋商機製作用，就雙方在經貿領域的各自關切保持密切溝通，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，造福兩國人民，促進世界繁榮。