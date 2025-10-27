林毅夫答中評：統一大勢不可逆轉

北京大學國家發展研究院名譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫（中評社 林艷攝） 中評社北京10月27日電（記者 林艶）北京大學國家發展研究院名譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫10月25日上午出席紀念光復80週年大會並接受中評社記者採訪表示，祖國統一的大勢越來越清楚，歷史潮流浩浩蕩蕩，不以少數人的意志為逆轉。



林毅夫表示，設立法定台灣光復紀念日意義重大，台灣是祖國統一的最後一個板塊，希望通過此紀念活動，讓台灣同胞更清晰地認識到，台灣是中國的一部分，也讓世界瞭解到台灣是中國不可分割的一部分。



二十屆四中全會公報明確提出“推進祖國統一大業”，林毅夫認為，這是政策的明顯宣示，也是我們共同努力的目標。祖國統一的大勢越來越清楚，歷史潮流浩浩蕩蕩，不以少數人的意志逆轉。尤其在百年未有之大變局下，大陸的蓬勃發展給兩岸帶來了巨大機會。



談及以中國式現代化推進中華民族復興偉業，林毅夫認為，中國式現代化有著明確的內涵，且與西方式現代化有很大不同，將成為人類文明新發展標桿。他指出，西方式現代化的實現過程是殖民統治與殖民擴張，通過殖民統治實現少數國家的現代化，其結果是帶來世界大分流。中國式現代化是和平發展的現代化，為其他國家和人民帶去現代化的機會。另外，西式現代化是在貧富差距越來越大中實現的，而中國式現代化是實現共同富裕的現代化。再者，西式現代化是在破壞自然條件下實現的，而中國式現代化則是物質文明和精神文明相協調、人與自然和諧共生的現代化。