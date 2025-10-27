中評現場：各界台胞談設光復紀念日

“銘記歷史 捍衛成果 守護家園 共創未來”——各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動10月26日在北京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京10月27日電（記者 海涵）由全國台聯主辦的“銘記歷史 捍衛成果 守護家園 共創未來”——各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動10月26日在北京舉行。各界台胞代表齊聚一堂，重溫台灣復歸版圖的歷史時刻，共敘和平統一願景，為實現民族復興凝聚力量。



全國台聯黨組書記紀斌，副會長楊毅周、鄭平、蔡睿及有關民主黨派、中央部委領導出席活動。



紀斌在致辭中表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。我們迎來了全國人大常委會根據憲法作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日。台灣光復是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環。民進黨及其政客無論怎樣扭曲抗戰歷史真相，否定抗戰勝利成果，淡化否認台灣光復的歷史意義，勾連外部勢力鼓噪“台灣地位未定”謬論，都扭曲不了、撼動不了台灣屬於中國的歷史和法理事實。



中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申、台灣統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、中國社會科學院近代史研究所研究員褚靜濤分別授課，闡釋了設立“台灣光復紀念日”的重要意義。台灣光復是中國人民抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，“台灣光復紀念日”的設立將進一步團結包括兩岸同胞在內的中華兒女。

