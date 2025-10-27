三位兩岸專家授課　談台灣光復重要意義

活動現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月27日電（記者 海涵）由全國台聯主辦的“銘記歷史 捍衛成果 守護家園 共創未來”——各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動26日在京舉行。期間，中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申、台灣統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、中國社會科學院近代史研究所研究員褚靜濤分別作專題演講，就台灣光復的歷史事實、法理基礎、深遠意義予以深入闡釋，並談及堅持正確史觀的重要性。



汪曙申圍繞“堅持正確歷史觀 維護一個中國原則”主題作演講。他首先點明一個中國原則的重要地位，主要體現為四個攸關——攸關台灣歸屬於中國的地位，攸關台灣問題是中國的內政，攸關中國與任何國家建立外交關係的政治基礎，攸關中國解決台灣問題、實現國家完全統一的合法性與正當性。



何為一個中國原則？汪曙申引用了一系列重要文件加以闡釋。其中，《中方關於聯大2758號決議的立場文件》明確提出：“一個中國原則的基本涵義有三層，即世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府。”



汪曙申說，要警惕三個謬論，一是“台灣地位未定論”；二是炒作台海衝突並非中國內政；三是鼓吹“聯大2758號決議沒有解決台灣代表權問題，沒有派出台灣有意義參與聯合國體系。”



汪曙申強調，台灣光復具有無可辯駁的法理基礎；一個中國原則成為以聯合國為核心的國際體系的重要規範；接受一個中國原則成為國際普遍共識和國際關係基本準則。

